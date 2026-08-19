Coherent, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Retrocede molto la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coherent, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Coherent suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 280,2 USD con tetto rappresentato dall'area 304,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 272.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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