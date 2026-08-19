Coherent, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,88%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coherent , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Coherent suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 280,2 USD con tetto rappresentato dall'area 304,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 272.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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