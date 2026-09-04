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Piazza Affari: andamento negativo per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto immobiliare italiano
Perde terreno l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 9.870,02 punti, ritracciando dello 0,73%.
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