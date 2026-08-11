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/ Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano mostra un andamento leggermente negativo
Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano mostra un andamento leggermente negativo
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11 agosto 2026 - 10.00
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, che perde lo 0,54%, scambiando a 9.739,13 punti.
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