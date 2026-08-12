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Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia guadagna lo 0,93% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 9.946,28 punti.
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