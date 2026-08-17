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Piazza Affari: in calo il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: in calo il comparto immobiliare italiano
Vendite diffuse sull'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata a 9.951,08 punti.
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