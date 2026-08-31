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Piazza Affari: giornata depressa per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia perde lo 0,81%, continuando la seduta a 9.978,57 punti.
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