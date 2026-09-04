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T.RowePrice spinge al rialzo

Finanza
T.RowePrice spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Nuovo spunto rialzista per la società di gestione degli investimenti, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +1,37%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 110,9 USD, con stop loss individuato a quota 95,6 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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