Indicazioni rialziste per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Seduta negativa per la società di gestione degli investimenti, tra i componenti dell'S&P-500, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,02%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di T.RowePrice suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 113,8 USD, con stop loss stimato in area 95,6 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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