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T.RowePrice spinge al rialzo

Finanza
T.RowePrice spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Nuovo spunto rialzista per la società di gestione degli investimenti, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +0,73%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su T.RowePrice disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 112,3 USD, con stop loss stimato a quota 95,6 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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