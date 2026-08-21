"Buy" per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Andamento negativo per la società di gestione degli investimenti, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una flessione dello 0,04%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su T.RowePrice disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 112,2 USD, con stop loss stimato a quota 95,6 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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