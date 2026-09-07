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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Discesa moderata per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la giornata del 4 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 93,2, mentre il primo supporto è stimato a 87,62. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 98,78.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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