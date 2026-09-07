Banca Mediolanum, miglior agosto di sempre per raccolta gestita con 1,09 miliardi di euro

(Teleborsa) - Banca Mediolanum , big italiano del risparmio gestito, ha chiuso agosto 2026 con risultati commerciali pari a 929 milioni di euro, di cui: raccolta netta totale a 678 milioni di euro, 8,46 miliardi YTD; raccolta netta in risparmio gestito a 1,09 miliardi di euro, 6,56 miliardi YTD; nuovi finanziamenti erogati a 234 milioni di euro, 2,77 miliardi YTD; premi polizze protezione a 17 milioni di euro, 173 milioni YTD.



"I mesi record sono importanti ma ancora più importante è ciò che accade subito dopo - ha commentato l'AD Massimo Doris - A luglio abbiamo registrato il miglior mese della nostra storia e agosto ha confermato l'ottimo trend con oltre un miliardo di euro di raccolta netta gestita. Nei due mesi estivi abbiamo così realizzato oltre 2,3 miliardi di gestito, portando la crescita dei primi otto mesi del 2026 a superare dell'8% il già eccellente livello del 2025. Osserviamo clienti sempre più orientati a costruire il proprio patrimonio attraverso soluzioni di investimento disciplinate e di lungo periodo, accompagnati da una consulenza che aiuta a guardare oltre il rumore di fondo dei mercati. È un segnale di fiducia che ci rende particolarmente soddisfatti".



"Agosto conferma la solidità di tutte le nostre aree di attività, dagli investimenti al credito, fino alla protezione - ha aggiunto - La nostra forza è essere presenti nei momenti che contano davvero: quando una famiglia investe, quando acquista una casa, quando sceglie di proteggere ciò che ha costruito. È questa vicinanza che continua a fare la differenza".

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