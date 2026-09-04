Toscana Aeroporti, miglior agosto di sempre con oltre 1,1 milioni di passeggeri (+3%)

(Teleborsa) - Toscana Aeroporti , società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha comunicato ad agosto 2026 ha registrato oltre 1,1 milioni di passeggeri, segnando il miglior mese di agosto di sempre e il quarto mese consecutivo con oltre 1 milione di passeggeri. Il traffico ha registrato una crescita del +3% rispetto ad agosto 2025. L'incremento è stato trainato principalmente dal segmento di mercato internazionale (+4,2%), che ha più che compensato la diminuzione del segmento nazionale (-2,0%).



Per la prima volta nella propria storia, il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato la soglia dei 7 milioni di passeggeri già nel mese di agosto, registrando nei primi otto mesi dell'anno una crescita del +5,3% rispetto allo stesso periodo del 2025.



L'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha registrato il miglior mese di agosto di sempre con 386 mila passeggeri transitati e un incremento del +0,2% rispetto allo stesso mese del 2025. La performance è stata sostenuta dal segmento di mercato internazionale, in aumento del +1,6%, che ha più che compensato la flessione dell'8,8% di quello nazionale. Nella classifica delle principali rotte dello scalo fiorentino, Parigi si conferma al primo posto anche nel mese di agosto, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Madrid. L'aeroporto di Firenze, con i massimi storici registrati in ciascun mese del 2026, ha raggiunto i 2,7 milioni di passeggeri nei primi otto mesi dell'anno, con una crescita del +4,2% rispetto al corrispondente periodo del 2025.



L'aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha superato la soglia dei 700 mila passeggeri nel mese di agosto. Sono stati infatti 717 mila i passeggeri complessivamente transitati nel mese, con un miglioramento del +4,6% rispetto ad agosto 2025. Il risultato è stato sostenuto dalla crescita di entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+5,9%) e nazionale (+0,3%). Anche ad agosto Londra si conferma la rotta con il maggior volume di traffico, seguita da Tirana, Palermo, Parigi e Manchester. Nei primi otto mesi dell'anno sono stati 4,3 milioni i passeggeri transitati dallo scalo aeroportuale pisano, con una crescita del +6,0% rispetto allo stesso periodo del 2025.

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