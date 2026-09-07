Fineco, raccolta netta di 957 milioni di euro ad agosto con gestito più che raddoppiato

(Teleborsa) - Fineco ha chiuso il mese di agosto 2026 con una raccolta netta di 957 milioni di euro (+14% rispetto a 842 milioni di agosto 2025) confermando l'accelerazione del percorso di crescita della banca anche in un mese contraddistinto da una decisa stagionalità. Anche l'acquisizione di nuovi clienti si conferma su livelli elevati, avvicinandosi a 17mila e registrando un incremento del 34% rispetto ad agosto 2025.



L'asset mix evidenzia una componente gestita più che raddoppiata a 403 milioni di euro da 171 milioni di un anno fa (+136% a/a), con la raccolta retail di Fineco Asset Management pari a 136 milioni di euro. La componente diretta è pari a -193 milioni di euro, influenzata sia dalle imposte pagate dai clienti nel mese, sia da una attività di investimento molto sostenuta: oltre al gestito più che raddoppiato, la raccolta amministrata si è attestata a 748 milioni di euro (+24% a/a), contribuendo a ricavi brokerage solidi, stimati in circa 21 milioni di euro nel mese (+6% a/a) e pari a circa 192 milioni di euro da inizio anno (+15% a/a).



"I dati di raccolta di agosto evidenziano come il trend di crescita intrapreso da Fineco si stia mantenendo su ritmi particolarmente elevati, anche in un periodo dell'anno caratterizzato dalla consueta stagionalità - ha commentato l'AD Alessandro Foti - L'incremento nel numero dei nuovi clienti si accompagna a un'accelerazione degli investimenti sia nella componente gestita sia in quella amministrata. In un contesto che vede rafforzarsi la richiesta tra i risparmiatori di soluzioni efficienti, Fineco si trova quindi nella posizione ideale per cogliere le nuove e importanti opportunità che si apriranno nella parte finale dell'anno, anche grazie al crescente contributo fornito dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nei nostri processi".

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