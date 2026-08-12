Sold out nell'asta BOT, collocati titoli 12 mesi per 8 miliardi con rendimento in rialzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato oggi BOT 12 mesi (vita residua 364 gg) per 8 miliardi di euro, pari all'ammontare offerto.



La domanda è stata di 11,57 miliardi con un rapporto di copertura dell'1,45.



Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,768%, in rialzo di 8 punti base, ricordando che il totale dei BOT in circolazione al 14 agosto 2026 è pari a 139.057.775.000 euro.

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