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Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,86%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.986,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,86%
Shanghai amplia la performance positiva dello 0,86% e chiude a 3.986,3 punti.
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