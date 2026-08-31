Milano
17:35
52.613
-0,01%
Nasdaq
18:20
29.348
-0,29%
Dow Jones
18:20
53.212
-0,65%
Londra
28-ago
10.824
0,00%
Francoforte
17:35
26.258
-1,17%
Lunedì 31 Agosto 2026, ore 18.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,86%
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,86%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.986,3 punti
In breve
,
Finanza
31 agosto 2026 - 09.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Shanghai amplia la performance positiva dello 0,86% e chiude a 3.986,3 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,41%
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,67%
Borsa: Shanghai avanza dello 0,63% alle 05:48
Borsa: Shanghai avanza dello 0,69% alle 05:48
Altre notizie
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,59%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,46%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,60%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,59%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,26%
Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,49%
Guide
Investire nell’arte: come funziona, cosa valutare e la classifica delle aste record
Investire nell’arte significa legare una parte del proprio capitale a un bene fisico che può essere conservato per anni e successivamente rivenduto.
leggi tutto