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Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,41%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.982,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,41%
Shanghai amplia la performance positiva dell'1,41% e chiude a 3.982,65 punti.
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