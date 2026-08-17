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/ Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,41%
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,41%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.982,65 punti
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Finanza
17 agosto 2026 - 09.20
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Shanghai amplia la performance positiva dell'1,41% e chiude a 3.982,65 punti.
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