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Nasdaq 4-set
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Dow Jones 4-set
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Londra 16:31
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Francoforte 16:32
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Borsa: Londra, apertura -0,18%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,18%
Indice FTSE-100 -0,18% a quota 10.811,39 dopo l'apertura.
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