Borsa: Londra, apertura -0,13%

Milano 12:26
53.959 +0,48%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
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Londra 12:26
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Francoforte 12:26
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In breve, Finanza
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