Borsa: Londra, apertura +0,06%

Milano 10:26
52.938 +0,52%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:26
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Francoforte 10:25
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In breve, Finanza
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