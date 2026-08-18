Borsa: Londra, apertura +0,06%

Milano 15:05
53.322 -0,50%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:05
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Francoforte 15:05
26.235 -0,39%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 +0,06% a quota 10.727,04 dopo l'apertura.
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