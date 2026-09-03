Borsa: Londra, apertura +0,12%

Milano 10:46
52.034 +0,47%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 10:46
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Francoforte 10:46
25.934 +0,36%

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