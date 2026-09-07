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BPER e CDP: minibond del valore di 4 milioni a favore di Grissitalia

Finanza
BPER e CDP: minibond del valore di 4 milioni a favore di Grissitalia
(Teleborsa) - Il programma di Basket Bond promosso da Cassa Depositi e Prestiti e BPER Banca ha perfezionato un'emissione a favore di Grissitalia, società attiva nel settore della produzione industriale e commercializzazione di prodotti di panetteria fresca e prodotti da forno.

Nello specifico, è stato emesso un minibond per un valore nominale complessivo pari a 4 milioni di euro, della durata di 5 anni, per sostenere il piano di investimenti industriali e infrastrutturali dell'azienda.

Tecnicamente, il minibond è stato sottoscritto da una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV), denominata Mortirolo BB SPV – che ha finanziato l’operazione mediante l’emissione di titoli sottoscritti da BPER Banca e CDP in quote paritetiche in qualità di anchor investor.

Il programma Basket Bond ha una dotazione complessiva di 250 milioni di euro ed è finalizzato a favorire l'accesso al mercato dei capitali delle PMIi, sostenerne i progetti di crescita, aumentarne la competitività e diversificarne le fonti di finanziamento.

BPER Corporate & Investment Banking ha inoltre agito con il ruolo di Arranger dell’operazione.



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