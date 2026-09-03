BPER lancia nuovo programma di cashback basato su tecnologia Mastercard

(Teleborsa) - BPER compie un nuovo passo nel percorso di trasformazione digitale con il lancio di un nuovo programma permanente di cashback basato su tecnologia Mastercard, pienamente integrato nella nuova App della banca. L’iniziativa si pone l’obiettivo di ampliare il ruolo dei pagamenti digitali, con l'intento finale di generare valore concreto per clienti e imprese, e si inserisce all’interno del più ampio processo di modernizzazione e sviluppo digitale della banca, che vede significativi investimenti in digitalizzazione, cloud, intelligenza artificiale e cybersecurity.



Il programma introduce un sistema innovativo di loyalty dedicato ai titolari di carte Mastercard emesse da BPER, che permette di accedere a offerte esclusive e cashback automatici presso una rete di esercenti aderenti, direttamente all’interno della sezione Lifestyle dell’App.



Il programma, basato su tecnologia Mastercard, analizza le preferenze dei clienti per offrire proposte personalizzate ai consumatori che hanno fornito il proprio consenso. La personalizzazione delle esperienze è sempre più ricercata dagli italiani: oggi 1 consumatore su 2 riconosce il valore di servizi più comodi e su misura (47,5%), di suggerimenti pertinenti ai propri bisogni (47%) e di strumenti capaci di semplificare le scelte quotidiane; oltre la metà degli italiani (57%) dichiara inoltre di essere disposta a condividere informazioni personali in cambio di offerte e condizioni più vantaggiose.



Attraverso questa collaborazione, BPER è in grado di connettere i circa sei milioni di clienti, con i loro bisogni ed abitudini, a circa un milione di imprese, che ogni giorno offrono beni, servizi ed esperienze. La tecnologia e i pagamenti digitali diventano gli abilitatori di questa nuova relazione. Per i clienti, il programma offre vantaggi economici concreti e ricorrenti, integrati nelle transazioni quotidiane. Per le imprese aderenti, rappresenta invece un nuovo canale per accrescere la propria visibilità e sviluppare nuove occasioni di business.



"Stiamo costruendo un modo nuovo di essere banca. Il pagamento non è più soltanto l’atto conclusivo di un acquisto, ma diventa il punto di accesso a un ecosistema capace di mettere in relazione persone e imprese. Con Mastercard, abbiamo trasformato questa visione in un’esperienza semplice e pienamente integrata all’interno della nostra App, rendendo tecnologia e pagamenti strumenti di relazione e crescita condivisa", dichiara Maurice Lisi, Head of Digital Business, Marketing & Payments di BPER Banca.



"Le aspettative dei consumatori stanno cambiando rapidamente. Oggi le persone cercano percorsi d'acquisto fluidi, personalizzati e sicuri, capaci di offrire soluzioni che semplificano la loro quotidianità. Questa collaborazione con BPER rientra nel più ampio impegno di Mastercard nel fornire servizi e tecnologie che abilitino un ecosistema data driven in cui clienti e merchant possano beneficiare di nuove opportunità di crescita e fidelizzazione”, commenta Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard.

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