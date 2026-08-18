BPER, Barclays alza TP a 16,30 euro e vede importante potenziale di crescita da future M&A

(Teleborsa) - Barclays
ha aumentato il target price sul titolo BPER
a 16,30 euro
dal precedente 15,90 euro (+3%) e al contemoo confermando la raccomandazione Overweight
. Gli analisti ritengono che le indicazioni fornite dalla banca guidata dall'Ad Papa sul piano aziendale
"siano prudenti", mantengono le stime "sostanzialmente invariate" e considerano la struttura dei costi/commissioni "intatta". Inoltre, intravedono un "importante potenziale di crescita derivante da future operazioni di fusione e acquisizione".
Gli analisti hanno inoltre precisato di lasciare "sostanzialmente invariate" le proprie previsione sulla banca nonostante siano "superiori ad alcuni degli obiettivi per il 2028". Il broker ha solo "ridotto marginalmente" il margine di interesse netto
(NII) per il 2028, poiché ritiene che la "differenza rispetto alle previsioni sia legata a diverse ipotesi sui tassi di interesse (al 2,25% secondo BPER, contro il 2,5% del nostro modello, in linea con le aspettative degli economisti macroeconomici di Barclays), ma anche all'effetto di graduale eliminazione delle obbligazioni ecologiche (€-300 milioni tra il 2025 e il 2028, secondo BPER), che potremmo aver sottostimato". Sull'utile netto previsto per il 2028 Barclays è superiore "dell'1% rispetto al consenso di Bloomberg". Ancora, hanno alzato la soglia per il calcolo dell'excess capital
dal 13% al 12%, per "riflettere meglio nella valutazione la flessibilità del capitale (sia su base autonoma per la distribuzione, sia in un potenziale scenario di fusioni e acquisizioni)".
Superiore alle stime della stessa BPER la proiezione sui dividendi
, in quanto gli analisti prevedono "una distribuzione cumulativa di dividendi pari a circa 7,7 miliardi di euro nel periodo 2025-2028, sulla base delle previsioni di BPER sul payout (prima di ipotizzare il 75% per il periodo 2026-2028) e in aggiunta ai 750 milioni di euro di SBB già inclusi nelle nostre previsioni".
Guardando al consolidamento
del settore bancario, Barclays ritiene che il dossier MPS
"potrebbe generare valore". Gli analisti analizzano l'impatto di una possibile operazione in cui BPER acquisirebbe una parte consistente del franchise MPS: Se questo accordo dovesse diventare definitivo, gli analisti stimano un "incremento dell'EPS a doppia cifra elevata (14%-18% o più se consideriamo che BPER potrebbe utilizzare le azioni non annullate relative a SBB per finanziare parzialmente l'operazione)".
E non è tutto. BPER ha dichiarato di aver manifestato un interesse non vincolante
per le attività di pagamento e di deposito di BFF
. Barclays stima che ciò potrebbe portare a un incremento dell'EPS di circa l'1,5%-2% e a un impatto di circa -20 punti base sul coefficiente CET1.