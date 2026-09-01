BPER avvia buyback e risoluzione anticipata del Total Return Swap dal 2 settembre

(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato che, a decorrere dal 2 settembre 2026, saranno avviati il programma di acquisto di azioni proprie e la risoluzione anticipata del Total Return Swap (TRS) avente come sottostante azioni ordinarie BPER, sottoscritto il 21 ottobre 2025 con l'obiettivo, sotto il profilo finanziario, di consentire una migliore gestione di eventuali futuri programmi di riacquisto di azioni proprie. Le due operatività saranno gestite in maniera autonoma e separata, si legge in una nota.



Nell'ambito del programma di buyback potranno essere acquistate azioni ordinarie BPER fino a un numero rappresentativo di una percentuale non superiore al 3% del capitale sociale e comunque per un controvalore massimo complessivo non superiore a 750 milioni di euro (corrispondenti, sulla base del prezzo ufficiale di chiusura del 31 agosto 2026 del titolo BPER pari a 14,254 euro, a massime 52.616.809 azioni).



La riduzione della posizione relativa al TRS avrà inizio il 2 settembre 2026, mediante esercizio del diritto contrattuale di estinzione anticipata (Optional Early Termination). La risoluzione anticipata avverrà per tranches. La prima tranche corrisponderà ad una porzione della posizione lunga riferibile al TRS fino all'1,88% del capitale sociale, corrispondente a massime 39.286.470 azioni BPER, a fronte di una posizione lunga complessiva riferibile al TRS pari all'8,05% del capitale (rispetto al 7,95% rilevato al 31 luglio 2026, si tratta dell'incremento dovuto agli acquisti effettuati fino al 7 agosto, data in cui gli stessi sono cessati in attuazione dell'istruzione impartita il 6 agosto di interrompere ulteriori incrementi del TRS). Terminata l'esecuzione della prima tranche, si darà esecuzione alle tranches successive, fino all'azzeramento della posizione lunga della banca risultante dal TRS. La durata dell'operazione dipenderà pertanto dall'andamento dei volumi e dalla liquidità del titolo, nonché dall'ammontare delle posizioni di copertura esistenti, che ridurranno il delta dell'operazione.

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