UniCredit sottoscrive interamente minibond da 1 milione di euro emesso da NeMeA Sistemi

(Teleborsa) - UniCredit ha interamente sottoscritto un minibond da 1 milione di euro emesso da NeMeA Sistemi, PMI innovativa specializzata nello sviluppo di tecnologie digitali avanzate per la conoscenza, il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente.



L'operazione - si legge in una nota - è finalizzata a sostenere il piano di crescita della società e, in particolare, gli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologie proprietarie e industrializzazione di nuove soluzioni per il monitoraggio ambientale e marino, rafforzando al contempo la capacità di NeMeA di operare sul mercato nazionale e di sviluppare nuove opportunità sui mercati internazionali.



Fondata nel 2002, NeMeA Sistemi sviluppa soluzioni che integrano Sistemi Informativi Territoriali e Geografici (SIT/GIS), Earth Observation, dati satellitari, Intelligenza Artificiale, sensoristica ed ecorobotica. La società opera principalmente al fianco di Pubbliche Amministrazioni, utility e soggetti impegnati nella gestione del territorio e dell'ambiente, trasformando dati provenienti da fonti differenti in informazioni e strumenti di supporto alle decisioni.



"Questa operazione rappresenta per NeMeA molto più di un nuovo strumento finanziario: ci consente di accelerare un percorso industriale sul quale investiamo da anni", dichiara Michele Boella, CEO di NeMeA Sistemi. "Vogliamo mettere a terra – o, in questo caso, soprattutto in mare – un ecosistema tecnologico nel quale Earth Observation, Intelligenza Artificiale, GIS, robotica e sensoristica lavorino insieme per trasformare i dati ambientali in informazioni immediatamente utilizzabili. Il nostro obiettivo è offrire ad Aree Marine Protette, porti, lagune e amministrazioni strumenti sempre più efficaci per conoscere ciò che accade nell'ambiente e assumere decisioni più rapide e consapevoli. La fiducia di UniCredit ci permette di imprimere un'ulteriore accelerazione a questo percorso".



"Sostenere aziende innovative come NeMeA Sistemi significa investire nella competitività del sistema produttivo italiano", afferma Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit. "Attraverso strumenti come i minibond, UniCredit conferma il proprio impegno nell'affiancare le PMI che puntano su tecnologia, ricerca e sviluppo per cogliere nuove opportunità di crescita e generare valore per il territorio".

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