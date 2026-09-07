Charter Communications spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Nuovo spunto rialzista per la società di servizi di comunicazione a banda larga , parte del Nasdaq 100 , che guadagna bene e porta a casa un +0,4%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 152 USD, con stop loss posto a quota 145,9 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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