Francoforte: in acquisto Nordex
(Teleborsa) - Protagonista Nordex, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,52%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,57%, rispetto a -2,27% del MDAX).
Lo scenario tecnico di Nordex mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 39,29 Euro con area di resistenza individuata a quota 40,85. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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