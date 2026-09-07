Milano 16:45
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Dow Jones 4-set
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Londra 16:45
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Francoforte 16:46
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Francoforte: sviluppi positivi per Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sviluppi positivi per Nordex
Rialzo per Nordex, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,52%.
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