Francoforte: movimento negativo per SAP

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia software tedesca , che presenta una flessione dell'1,90% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di SAP rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di breve periodo della società tech mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 183,6 Euro e supporto a 181,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 185,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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