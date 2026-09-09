Francoforte: nuovo spunto rialzista per SAP
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia software tedesca, con una variazione percentuale del 2,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di SAP evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di SAP. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 187,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 183,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 181,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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