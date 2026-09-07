Francoforte: risultato positivo per RWE
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia energetica tedesca, che lievita del 2,23%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di RWE più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del produttore tedesco di energia sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 60,03 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 59,13. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 60,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```