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Francoforte: risultato positivo per RWE

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per RWE
Scambia in profit la compagnia energetica tedesca, che lievita del 2,16%.
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