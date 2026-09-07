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Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank
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Punta con decisione al rialzo la performance della
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, con una variazione percentuale dell'1,88%.
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