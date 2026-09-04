Milano 10:47
52.024 -0,42%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 10:47
10.823 -0,08%
Francoforte 10:47
26.011 +0,03%

Invito all'acquisto per Commerzbank

Finanza
Invito all'acquisto per Commerzbank
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Ottima performance per la banca tedesca, tra i titoli dell'indice DAX, che ha chiuso in rialzo del 2,26%.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Commerzbank presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 41,6 Euro, con stop loss individuato in area 39,29 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```