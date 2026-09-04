Invito all'acquisto per Commerzbank
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Ottima performance per la banca tedesca, tra i titoli dell'indice DAX, che ha chiuso in rialzo del 2,26%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Commerzbank presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 41,6 Euro, con stop loss individuato in area 39,29 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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