Invito all'acquisto per Commerzbank

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Ottima performance per la banca tedesca , tra i titoli dell'indice DAX , che ha chiuso in rialzo del 2,26%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Commerzbank presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 41,6 Euro, con stop loss individuato in area 39,29 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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