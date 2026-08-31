Orientamento rialzista per Commerzbank
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Prepotente rialzo per la banca tedesca, parte del DAX, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,66% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Commerzbank suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 40,48 Euro, con stop loss stimato in area 39,29 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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