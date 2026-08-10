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UniCredit e Commerzbank, rumors: avviati i colloqui sul cambio di controllo

Banche, Finanza
UniCredit e Commerzbank, rumors: avviati i colloqui sul cambio di controllo
(Teleborsa) - UniCredit e Commerzbank hanno tenuto i primi colloqui formali su come gestire il previsto cambio di controllo della banca tedesca. Lo ha scritto Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda.

In particolare, la call di venerdì scorso a cui hanno partecipato il CEO di UniCredit Andrea Orcel e la CEO di Commerzbank Bettina Orlopp, si è concentrata sulle implicazioni contabili, legali e di gestione del rischio che deriveranno dal momento in cui la BCE considererà l'istituto di credito tedesco come una filiale di quello italiano e richiederà il consolidamento.

L'incontro, a cui hanno partecipato anche altri alti dirigenti di entrambi gli istituti di credito, apre la strada a ulteriori discussioni nei prossimi mesi, riferisce Bloomberg.
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