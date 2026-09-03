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Unicredit, dossier Commerzbank: molto apprezzato confronto con Boris Rhein

Banche, Finanza
Unicredit, dossier Commerzbank: molto apprezzato confronto con Boris Rhein
(Teleborsa) - "Le discussioni sono state costruttive e hanno riguardato il modo migliore per procedere nella giusta direzione, nell'interesse di tutti gli stakeholder e della Germania".

E' quanto ha affermato un portavoce di Unicredit riguardo l'incontro avvenuto oggi tra il primo ministro dell'Assia, Boris Rhein, e l'amministratore delegato Andrea Orcel sul dossier Commerzbank.

"Unicredit ha sempre auspicato un dialogo diretto con il governo e le istituzioni e ha molto apprezzato il confronto con il ministro presidente dell'Assia Boris Rhein".
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