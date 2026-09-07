Innovazione didattica e valori dello sport: il Benvenuto della Luiss alle Matricole 2026





(Teleborsa) - Dall’integrazione dell’nei percorsi di studio alla partnership con: laapre le porte alle matricole con la tradizionale, un momento culminante della Freshers’Week, la settimana dedicata all’accoglienza e all’orientamento dei neoiscritti.“La Luiss continua a rafforzare il proprio modello educativo, - ha sottolineato il Rettore,, durante il discorso di apertura della cerimonia - coniugando il rigore scientifico con una costante apertura alle dinamiche dei mercati globali e una forte spinta all’internazionalizzazione dei propri percorsi formativi. La nostra missione è fornire alle nostre studentesse e ai nostri studenti gli strumenti cognitivi più avanzati per sviluppare un pensiero analitico indispensabile per governare i grandi processi di trasformazione attuali e futuri”.“Dal primo giorno del loro arrivo in Luiss, la responsabilità di affiancarli in un percorso formativo completo, caratterizzato dalla solidità della preparazione accademica integrata da un sano patrimonio di valori. - ha spiegato il Presidente dalla Luiss,- Le competenze tecniche sono, infatti, certamente fondamentali, ma servono anche valori etici, responsabilità e spirito di squadra, per diventare prima di tutto cittadini consapevoli e imprenditori di sè stessi. E’ questa sintesi che renderà i nostri studenti pronti a guidare la società di domani”.Tra le principali novità presentate troviamo l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei percorsi di studio, una partnership con Google for Education e moduli certificati in blockchain, a cui si affiancano due nuovi assistenti virtuali attivi dal 1° settembre: il primo per consentire agli studenti di orientarsi tra servizi, bandi e procedure amministrative dell’Ateneo, mentre il secondo consente di interrogare, approfondire e creare connessioni tra i materiali didattici messi a disposizione dai docenti.A prendere parte alla cerimonia anche il presidente della FIGC,, che durante il suo intervento dal palco ha ricordato il valore della Dual Career, che consente di coniugare per gli studenti - atleti l’attività agonistica di alto livello con un percorso di laurea triennale e magistrale.Negli ultimi anni si è registrato, infatti, undel 21% per le Triennali e per il ciclo unico di Giurisprudenza e del 20% per le Magistrali; inoltre il 13% degli iscritti proviene da 100 Paesi diversi. A questi dati si affianca la stretta sinergia con il mercato del lavoro, testimoniata da un tasso di occupazione del 95% a un anno dal titolo. Risultati che confermano la Luiss al 1° posto tra le grandi università non statali nel ranking Censis 2026.