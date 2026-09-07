Innovazione didattica e valori dello sport: il Benvenuto della Luiss alle Matricole 2026

(Teleborsa) - Dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale
nei percorsi di studio alla partnership con Google for Education
: la Luiss
apre le porte alle matricole con la tradizionale Cerimonia di Benvenuto
, un momento culminante della Freshers’Week, la settimana dedicata all’accoglienza e all’orientamento dei neoiscritti.
“La Luiss continua a rafforzare il proprio modello educativo, - ha sottolineato il Rettore, Paolo Boccardelli
, durante il discorso di apertura della cerimonia - coniugando il rigore scientifico con una costante apertura alle dinamiche dei mercati globali e una forte spinta all’internazionalizzazione dei propri percorsi formativi. La nostra missione è fornire alle nostre studentesse e ai nostri studenti gli strumenti cognitivi più avanzati per sviluppare un pensiero analitico indispensabile per governare i grandi processi di trasformazione attuali e futuri”.
“Dal primo giorno del loro arrivo in Luiss, la responsabilità di affiancarli in un percorso formativo completo, caratterizzato dalla solidità della preparazione accademica integrata da un sano patrimonio di valori. - ha spiegato il Presidente dalla Luiss, Giorgio Fossa
- Le competenze tecniche sono, infatti, certamente fondamentali, ma servono anche valori etici, responsabilità e spirito di squadra, per diventare prima di tutto cittadini consapevoli e imprenditori di sè stessi. E’ questa sintesi che renderà i nostri studenti pronti a guidare la società di domani”.
Tra le principali novità presentate troviamo l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei percorsi di studio, una partnership con Google for Education e moduli certificati in blockchain, a cui si affiancano due nuovi assistenti virtuali attivi dal 1° settembre: il primo per consentire agli studenti di orientarsi tra servizi, bandi e procedure amministrative dell’Ateneo, mentre il secondo consente di interrogare, approfondire e creare connessioni tra i materiali didattici messi a disposizione dai docenti.
A prendere parte alla cerimonia anche il presidente della FIGC, Giovanni Malagò
, che durante il suo intervento dal palco ha ricordato il valore della Dual Career, che consente di coniugare per gli studenti - atleti l’attività agonistica di alto livello con un percorso di laurea triennale e magistrale.
Negli ultimi anni si è registrato, infatti, un incremento delle domande di ammissione
del 21% per le Triennali e per il ciclo unico di Giurisprudenza e del 20% per le Magistrali; inoltre il 13% degli iscritti proviene da 100 Paesi diversi. A questi dati si affianca la stretta sinergia con il mercato del lavoro, testimoniata da un tasso di occupazione del 95% a un anno dal titolo. Risultati che confermano la Luiss al 1° posto tra le grandi università non statali nel ranking Censis 2026.