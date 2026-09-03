Luiss Business School, al via la Graduation Week: attese 3.500 presenze complessive

Dall'8 all'11 settembre a Roma le cerimonie di consegna dei diplomi a oltre 1.000 studenti tra Master, Executive Education e MBA

(Teleborsa) - La Graduation Week della Luiss Business School, in programma dall'8 all'11 settembre, a Roma, rappresenta un momento fondamentale per gli studenti della Scuola: una nuova classe di manager e leader conclude il proprio percorso di formazione, crescita e trasformazione, pronta a portare il proprio contributo nelle imprese e nelle organizzazioni in cui opera o approderà.



Le cerimonie saranno arricchite dai contributi dei manager delle più importanti aziende italiane e internazionali, sulle competenze richieste oggi dal mercato del lavoro. Un tema di stretta attualità: in un contesto di profonda trasformazione, la domanda di profili qualificati, soprattutto negli ambiti tecnologico e digitale, conferma il valore della formazione per guidare il cambiamento.



Ad aprire la settimana sarà il Graduation Day dell'Area Master, martedì 8 settembre alle 15.30 al PalaTiziano, in Piazza Apollodoro 10. Le cerimonie proseguiranno il 9, 10 e 11 settembre a Villa Blanc, in Via Nomentana 216, sede della Scuola, con gli appuntamenti dedicati all'Executive Education e all'Area MBA.



Nel corso della settimana interverranno il Presidente della Luiss Business School, Luigi Abete, il Dean Raffaele Oriani, gli Associate Dean e i Responsabili delle diverse aree formative, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale e manageriale.

Condividi

```