Decathlon punta ad acquisire il 50% di Sport 2000 France per entrare nel mercato del noleggio sci

(Teleborsa) - Decathlon ha firmato una lettera d'intenti per l'acquisizione del 50% di Sport 2000 France, di proprietà del gruppo di vendita al dettaglio di articoli sportivi Céraclès Coopérative, in un accordo che amplierebbe la sua presenza nelle località sciistiche francesi, come annunciato martedì dalle due società. L'entità dell'accordo non è stata rivelata.



I negozi Sport 2000 di Céraclès rimarrebbero gestiti in modo indipendente con un modello di franchising, ma l'accordo consentirebbe a Decathlon di entrare nel mercato del noleggio sci e di rendere i propri prodotti disponibili nella rete di negozi del rivenditore nelle Alpi e nei Pirenei francesi, ha dichiarato Jérémy Angelard, Chief Business Officer di Decathlon per l'Europa.



Decathlon, che lo scorso anno ha realizzato un fatturato di 16,8 miliardi di euro in 82 paesi, sta espandendo i propri marchi e cercando di acquisire rivenditori specializzati con l'obiettivo di conquistare una quota maggiore del crescente mercato sportivo.



Gli sport di montagna, tra cui attrezzature per sport invernali ed escursionismo, rappresentano circa il 25% del fatturato di Decathlon in Francia, ma Decathlon ha solo cinque negozi in montagna, mentre Sport 2000 ne ha 190, ha affermato Angelard.



Grazie all'accordo con Céraclès, Decathlon otterrebbe anche l'accesso alle altre catene di negozi del gruppo: Mondovélo, Espace Montagne, Ekosport-Rent, WAS We Are Select, S2 Sneakers Specialist e Urban Soccer. Céraclès ha in totale 700 negozi in tutta la Francia, di cui 400 a marchio Sport 2000, mentre Decathlon ne ha 325 nel Paese.







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