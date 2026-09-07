L'Ecopillola di Ferretti - Inflazione e PIL: esiste un problema Italia

(Teleborsa) -dopo la pausa estivafa il punto sui principali indicatori economici, evidenziando che l'inflazione è in ripresa sulla spinta dei costi energetici, mentre il PIL italiano registra un dato superiore alla media europea ed alle previsioni del Governo, sostenuto dal turismo e dalle esportazioni.Come era lecito aspettarci, la forteper cause belliche ha ravvivato lain tutta l'Eurozona. Più in particolare, i dati provvisori di Eurostat evidenziano ad agosto nell'una crescita dell'inflazione su base annua del 3,3%, in risalita rispetto al +2,9% di luglio. Discorso del tutto analogo in, dove l'Istat ha registrato ad agosto un aumento dei prezzi su base annuale deldi luglio. Tuttavia, è importante evidenziare che al momento la fiammata di agosto ha riguardato essenzialmente le fonti energetiche eagli altri settori e ai salari. Ciò è evidenziato, da una parte, dal fatto che sia a livello di Eurozona che a livello italiano, che non considera i prezzi delle fonti energetiche, è lievemente diminuita; dall'altra, dal fatto che in Italia ilè cresciuto dell'1% su base annua, rimanendo stabile rispetto al dato di luglio. Ciò detto, è molto probabile che in questo scenario lavoglia prevenire un possibile contagio inflazionisticonella prossima riunione del 10 settembre.Sul fronte della crescita, l'Istat ha appena confermato che la, nel secondo trimestre del 2026, è stata dellorispetto al trimestre precedente. Certamente, non un dato esaltante, ma neanche un dato che evidenzi l'esistenza di uno specifico problema Italia. Infatti, confrontando la crescita del secondo trimestre del 2026, emerge che l'Italia èferma a un +0,9%. Non solo, guardando in avanti, la crescita al momento acquisita in Italia per il 2026 è dello 0,8%, non solo meglio di(+0,5%) e(+0,7%), ma anche decisamente meglio delle previsioni del Governo e di tutti i principali osservatori istituzionali. Ovviamente, il secondo semestre continuerà a essere dominato dall'incertezza derivante dal mix di eventi bellici, crisi energetica e instabilità "trumpiana". Tuttavia, esistono dei motivi che ci possono fardi questa crescitaa fine anno. Da una parte, i primi dati sulladel 2026 appaiono decisamente confortanti, con Federturismo che evidenzia una presenza di stranieri a luglio ed agosto in aumento dell'8% rispetto al 2025; dall'altra,continua a macinare risultati positivi, avendo chiuso il primo semestre con un aumento del 4,5%, molto meglio di ogni previsione. E secondo Matteo Zoppas, presidente di ICE, a fine anno si raggiungeranno i 670 miliardi di export, un risultato decisamente compatibile con il target di 700 miliardi indicato dal ministro Tajani per la fine del 2027.