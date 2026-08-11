Goolsbee (Fed), preoccupazione principale è l'inflazione e non il mercato del lavoro

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago, Austan Goolsbee, si è detto più preoccupato per l'inflazione che per qualsiasi debolezza del mercato del lavoro.



In un video pubblicato da Wired incentrato principalmente sull'economia e che non includeva esplicitamente le sue opinioni di politica monetaria, Goolsbee ha affermato che "il problema più grande che la nostra economia sta affrontando in questo momento non è il crollo dell'industria e la perdita di posti di lavoro; è che i prezzi sono aumentati troppo velocemente, abbiamo un problema di inflazione e la gente odia l'inflazione".



Esaminando indicatori come il tasso di disoccupazione, di assunzione e licenziamento, il banchiere ha affermato: "Dicono che il mercato del lavoro è stabile, ma non in buone condizioni, è così che lo definirei io".

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