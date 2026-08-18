Istruzione, spesa pubblica pari al 4,7% del PIL in UE

(Teleborsa) - La spesa pubblica per l'istruzione - dalla scuola dell'infanzia all'istruzione terziaria. in Europa ha rappresentato il 4,7% PIL nel 2023, senza subire alcuna variazione rispetto all'anno precedente.



Il dato mostra tuttavia una leggera diminuzione di 0,3 punti percentuali (pp) rispetto al 2020, quando si attestava al 5% del PIL. Il 2020, anno della pandemia, è stato anche l'anno in cui si è registrato il livello più alto di spesa pubblica per l'istruzione dall'inizio della raccolta dati nel 2012.



Tra i paesi europei, il livello più elevato di spesa pubblica per l'istruzione in rapporto al PIL è stato osservato in Svezia (6,8%), seguita da Finlandia (6,3%) e Belgio (6,2%). I livelli più bassi sono stati registrati in Romania (3,0%), Grecia (3,3%) e Malta (3,4%).



In Italia, la spesa pubblica risulta pari al 4,9% del PIL, attestandosi poco sopra la media europea, mentre in Francia risulta più elevata della media (5,2%) e in Spagna sotto la media (4,3%). In linea con la media europea la Germania (4,7%).





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