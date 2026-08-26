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PIL USA (QoQ) nel secondo trimestre

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PIL USA (QoQ) nel secondo trimestre
USA, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,5%, in calo rispetto al precedente +2,1% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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