Appuntamenti macroeconomici dell'1 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 01/09/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 54,5 punti)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,3 punti; preced. 34,9 punti)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,1%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,3%; preced. -0,2%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Italia: PIL, annuale (atteso 1%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (atteso 1,8 Mld £; preced. 1,81 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,8%)
10:30 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,6%; preced. 5,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 55,2 punti; preced. 55,6 punti)
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