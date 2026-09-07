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Londra: giornata depressa per Burberry

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Burberry
Ribasso per la maison del lusso inglese, che presenta una flessione dell'1,99%.
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