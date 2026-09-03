Milano 10:51
52.013 +0,43%
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Dow Jones 2-set
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Londra: calo per Burberry

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Burberry
Ribasso composto e controllato per la maison del lusso inglese, che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.
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