Milano
10:51
52.013
+0,43%
Nasdaq
2-set
29.143
0,00%
Dow Jones
2-set
53.062
+0,56%
Londra
10:51
10.766
+0,09%
Francoforte
10:51
25.925
+0,33%
Giovedì 3 Settembre 2026, ore 11.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: calo per Burberry
Londra: calo per Burberry
Migliori e peggiori
,
In breve
03 settembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso composto e controllato per la
maison del lusso inglese
, che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: si concentrano le vendite su Burberry
Londra: movimento negativo per Burberry
Londra: si concentrano le vendite su Burberry
Londra: scambi negativi per Burberry
Titoli e Indici
Burberry
-2,19%
Altre notizie
Ferragamo, downgrade a Reduce da Equita con aumento target price
Londra: movimento negativo per Standard Chartered
Londra: in calo Pearson
Londra: in calo Marks & Spencer
Londra: in calo Tesco
Londra: rosso per Smith & Nephew
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto