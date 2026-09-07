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Londra: rosso per Burberry

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Burberry
(Teleborsa) - Retrocede la maison del lusso inglese, con un ribasso dell'1,99%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Burberry subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di medio periodo della casa di moda britannica ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 11 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 11,3, mentre il primo supporto è stimato a 10,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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